«نيلوفر أسود»..قراء يبحثون عن زهرة مونيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

هناك صنف من الروايات التي تبقى عالقة في ذهن القراء لفترة طويلة، بما فيها من كشف ومفاجأة وحبكة سردية ممتعة، ومن هذه الروايات «نيلوفر أسود» للروائي الفرنسي ميشيل بوسي، فقد شكل هذا العمل مصدر غموض لغالبية القراء العرب حول عنوان الرواية، (النيلوفر) وهو اسم سلسلة اللوحات الشهيرة والأكثر غموضاً لرائد الانطباعية كلود مونيه، الذي ظل يرسم بركة النيلوفر في قريته جيفرني طوال 30 عاماً فأنجز نحو 272 لوحة كلها تحمل اسم «نيلوفر».

يقول أحد القراء: «تدور أحداث الرواية في قرية جيفرني موطن مونيه، فرسم منظر بركة أمام بيته ومياهاً راكدة ومجموعة زهور نيلوفر تطوف فوقها، غير أن هناك زهرة نيلوفر سوداء وحيدة رسمها في الفترة الأخيرة من حياته، ومما جعلها أسطورة أن مونيه لم يكن يحب الأسود ولم يستخدمه قط، ولم يستطع أي شخص أن يجدها حتى الآن وهي حلم الكثير من جامعي التحف».

قارئ يبدي إعجابه بالرواية بقوله: «لا تتسارع الأحداث بشكل يجعل أنفاسك تتلاحق، بل تنساب كندفة قطن تتحول إلى صخرة تصطدم في مؤخرة أفكارك عن من هو قاتل مورفال» ويتابع: «لا أحب تصنيف الروايات، هذه الرواية كتاب تقرؤه وتستمتع برحلة ثقافية عن تاريخ مونيه أشهر رسامي القرن التاسع عشر».

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قارئ آخر يشير إلى فكرة الرواية الغامضة التي تثير فضول القارئ، غير أنه يلفت إلى ضرورة التأني، حيث يلف الغموض ثلثي صفحات الرواية ويتابع: «ستجعلك تترنح بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تتحملها على مضض لاكتشاف نهايتها، وإما أن تتركها آسفاً ومرهقاً من مواصلتها، وأنصحك بأن لا تستسلم لأنك سوف تندهش لاحقاً».

ذات القارئ يشير على محبي الرسم بقراءة الرواية التي تدور حول اللوحات الشهيرة وتاريخ الفنانين العالميين، وأيضاً لمحبي قصص الغموض والتشويق.

«مزيج من روايات كاميلا لاكبيرج وغيوم ميسو» هكذا تصف قارئة «نيلوفر أسود»، وترى أنها تستحق الجوائز الفرنسية الخمس التي حصلت عليها، وتوضح:«لست من مرشحي الروايات عادة، بل أكتفي بكتابة مراجعة عما أقرأ فحسب، ولكنها دعتني لتغيير عاداتي لأرشحها لمن أعرف ومن لا أعرف، كي يغوص مثلما فعلت، وسط زهرات النيلوفر في بركة مونيه، مع جيروم، وفانيت، وستيفاني»، في إشارة إلى شخصيات الرواية.

«نحن أمام لوحة أدبية، وشخصيات رسمها الكاتب بلون غريب يثير القارئ «هذا تعليق آخر لقارئة وصفتها رحلتها الماتعة مع الرواية بقولها:«أنت تشعر كأن الكاتب جعل لكل شخصية طيفاً يحوم حولك، لغة لكل شخصية، تشعر وكأنها قادمة من معجم الذكريات، تفنن الكاتب في أن يضعك داخل متاهة، أو لوحة انطباعية بمعنى أصح» وتضيف:«تشعر كأن الرواية راكدة بأحداثها في البدء، ثم ما تلبث عيناك تتعمق في روعة التفاصيل، حتى تتشوش الرؤية، أعجبتني وجعلتني أتذكر رائعة ماركيز القريبة من قلبي».

«مع الجزء الأخير من الرواية، ستتغير رؤيتك تماماً للأحداث والشخصيات تحديداً»، تقول قارئة، وتتابع «هذه هي الحبكة العبقرية للمؤلف فبعد معاناة لازمت إحساسي في صفحاتها الأولى، لم أستطع أن أتوقف عن القراءة حتى انتهيت منها وكأنها «نيلوفر» من ألوان قوس قزح، تفتحت أمامي فجأة بعد طول انتظار جوار بركة راكدة».