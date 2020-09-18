شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أثري مصري بالظهران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365” وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، أمس الخميس، على اقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران السعودية، من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحتى الشهر نفسه من عام 2022.

وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع: إن المعرض سيضم 84 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

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