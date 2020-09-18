حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلن المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، مخرج المسلسل الكارتوني «فريج» عن تدشين الحساب الرسمي للمسلسل عبر تطبيق «تيك توك»، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه في «إنستجرام».

* انتهت الفنانة بثينة الرئيسي من تصوير مسلسلها «عالقون»، والذي يشاركها بطولته بشار الشطي، نور الكويتية، وعدد من النجوم، ومن تأليف نور سلطان، معالجة درامية فيصل البلوشي، إخراج عباس يوسفي، ونشرت الرئيسي صورة الملصق الدعائي للعمل عبر «إنستجرام».

* تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج والموزع نصر محروس على توزيع أحدث أعمالها الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان: «صح صح»، وشاركت متابعيها عبر حساباتها بمواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو، أثناء التوقيع في منزل نصر محروس في القاهرة.

* نعى عدد من نجوم العراق والخليج الشاعر العراقي عادل محسن الذي وافته المنية إثر أزمة صحية شديدة، عن عمر يناهز 60 عاماً ونشروا عبر مختلف حساباتهم بمواقع التواصل صوراً للراحل، معزين أسرته وأهل الفن في العراق.

* انتهى المطرب صابر الرباعي من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان «كسبان» من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومن توزيع أحمد عبدالسلام. وأكد الرباعي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» عن قرب طرح الأغنية بالأسواق ضمن ألبومه.