سكورسيزي يخشى وضع السينما في «الدرجة الثانية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، خلال مداخلة افتراضية ضمن مهرجان تورنتو من أن «الصحافة والثقافة الشعبية» باتتا خلال جائحة «كوفيد-19» تقللان من قيمة السينما وتضعانها «في الدرجة الثانية».

وقال مخرج فيلم «جودفيلاز»، الفائز بجائزة الأوسكار، إن «استمرار إقامة المهرجانات السينمائية، ومبادرتها إلى الابتكار والتكيّف، وحرصها على أن يسير كل شيء على ما يرام، هو أمر مؤثر جداً بالنسبة إليّ».

وكان سكورسيزي يتحدث ضمن مقطع فيديو قصير قدّم فيه حفلة «تريبيوت آكتور أواردز»، وهي جوائز تكريمية لممثلين ومخرجين وغيرهم من العاملين في مجال السينما.