اكتشاف 5 ماسات زرقاء نادرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر على 5 ماسات زرقاء في جنوب إفريقيا، وهي أحجار كريمة بقيمة أعلى من الماسات العادية خصوصاً بفضل درجة الشفافية واللمعان العالية، بحسب ما أعلن المالكون.

وأوضحت شركة «بترا دايمندز ليميتد» أن الأحجار الكريمة اكتشفت هذا الأسبوع في منجمها الرئيسي في كولينان على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة بريتوريا.

وأشارت الشركة إلى أن كل ماسة من الأحجار الكريمة الخمسة هي حجر قائم بذاته، أي أنها لم تصقل من ماسة أكبر، وتراوح زنتها بالقيراط بين 9.61 و25.75.

ولفتت الشركة في بيان إلى أن «الماسات الزرقاء نادرة لدرجة عدم توافر أي إحصاءات رسمية في شأنها»، موضحة أن العثور على «خمسة أحجار عالية الجودة في وقت واحد» أمر «غير اعتيادي».

ويشكل منجم كالينان أهم مصدر للماسات الزرقاء في العالم.

ويعود آخر اكتشاف مهم للماسات الزرقاء في هذا المنجم إلى سبتمبر/أيلول 2019، مع حجر بزنة 20.08 قيراط بيع في مقابل نحو 15 مليون دولار لمصلحة شخص لم تكشف هويته.