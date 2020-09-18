شكرا لقرائتكم خبر عن آثار أقدام تعود إلى 120 ألف سنة في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف باحثون في شمال السعودية أخيراً آثار أقدام بشرية وحيوانية عاشت في المنطقة قبل نحو 120 ألف سنة، ما يوفر معلومات جديدة عن الطرق التي سلكها الأسلاف مع تمدد الإنسان إلى خارج القارة الإفريقية، ويشكّل، بحسب مسؤول حكومي سعودي، «الدليل الأول على أقدم وجود للإنسان» في شبه الجزيرة العربية.

وعرض الباحثون في دراسة نشرت نتائجها مجلة «ساينس أدفانسز»، تفاصيل المشهد المكتشف في الموقع؛ حيث يبدو أن مجموعة من الأسلاف من جنس الإنسان العاقل توقفوا لشرب الماء والبحث عن العلف عند بحيرة ضحلة كانت ترتادها أيضاً الجمال والجواميس والفيلة بحجم أكبر من أي جنس موجود في العالم حالياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التراث السعودية جاسر بن سليمان الحربش خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض أن «فريقاً سعودياً دولياً مشتركاً» وراء الاكتشاف.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس» الرسمية، أن آثار الحوافر الحيوانية تعود إلى «جمال وفيلة وحيوانات مفترسة» وحيوانات من فصيلتي الوعول والبقريات، مشيراً إلى أن «البحيرة القديمة الجافة» تقع «على أطراف منطقة تبوك».

وبحسب الدراسة، قد يكون البشر هؤلاء اصطادوا الحيوانات الضخمة؛ لكنهم لم يبقوا طويلاً في الموقع الذي استخدموه نقطة للتزود بالمياه للصمود في رحلة أطول.

وتضم منطقة شبه الجزيرة العربية حالياً صحاري شاسعة وجافة ما كانت لتشكل موقعاً ملائماً للعيش لأسلاف البشر والحيوانات التي كانوا يصطادونها.

البحث الذي أجري على مدى العقد الماضي أظهر أن الوضع لم يكن كذلك على الدوام؛ إذ كانت المنطقة تضم مساحات خضراء مع رطوبة أكبر خلال آخر حقبة تعرف بفترة ما بين الجليدين.

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