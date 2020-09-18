شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مستوى انتقال العدوى في أوروبا مثير للقلق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت منظمة الصحة العالمية، امس الخميس، عن معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى «كوفيد-19» في أوروبا، معربة عن مخاوفها أيضاً من تقصير فترة الحجر التي اعتمدتها بعض الدول مثل فرنسا. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوجه، إن أعداد الإصابات التي سجّلت في سبتمبر/ أيلول يجب «أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً».

وأضاف في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن «على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إجراء فحوص على نطاق اوسع، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة». وسجلت في إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية الذي يشمل 53 بلداً، من بينها روسيا، نحو خمسة ملايين إصابة رسمية وأكثر من 227 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس بحسب أرقام المنظمة.

فترة الحجر

وأكدت المنظمة أنها لن تغيّر إرشاداتها في ما يتعلق بفترة الحجر الصحي البالغة 14 يوماً، لأي شخص تعرّض لفيروس كورونا المستجد. وقالت مسؤولة الطوارئ في فرع المنظمة في أوروبا، كاثرين سمولوود، إن «توصيتنا بفترة حجر مدتها 14 يوماً قائمة على فهمنا لفترة حضانة المرض، والعدوى، لن نراجع ذلك إلا على أساس التغيّر في فهمنا للعلم».

وفي فرنسا على سبيل المثال، قُلصت مدة الحجر الصحي الموصى بها في حال التعرّض للفيروس إلى سبعة أيام. وباتت هذه المدة عشرة أيام في بريطانيا، وإيرلندا، بينما تفكّر عدة دول أوروبية على غرار البرتغال وكرواتيا حالياً، في تقليص الفترة التي توصي بها.

قلق مدريد

وتراجعت سلطات منطقة مدريد، بؤرة الوباء في أوروبا، امس الخميس، عن إعلان صدر الأربعاء، باعتماد إجراءات إغلاق وعزل مستقبلاً في أماكن معينة تشهد أكبر ارتفاع في إصابات «كوفيد-19». وقال مسؤول الشؤون القضائية في منطقة مدريد المستقلة، انريكه لوبيث، إن كلمة «إغلاق تثير القلق» مشدداً على أن السلطات المحلية تنوي فقط «الحد من التنقلات والتواصل» بين الأشخاص.

وتجاوزت الإصابات في إسبانيا عتبة 600 ألف حالة، مع 60 ألف وفاة. ورأى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انه ينبغي أن «نكون صارمين الآن» لاحتواء الموجة الثانية، التي قارنها بحدبة الجمل الثانية، ولإنقاذ عيد الميلاد، وهو من المناسبات الرئيسية في البلاد. ودعا المواطنين إلى احترام حظر التجمعات التي تزيد على ستة أشخاص في إنجلترا.

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إصابات ووفيات

وفي روسيا، تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا حاجز ال 19000حالة بعد تسجيل 144 حالة جديدة خلال يوم واحد، ما يمثل أعلى مستوى منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي ليبلغ العدد الإجمالي 19061 حالة وفاة.

اما في الهند فقد أظهرت بيانات من وزارة الصحة، امس الخميس، أنها سجلت قفزة قياسية أخرى في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع رصدها 97894 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبتسجيلها 5.12 مليون حالة إجمالاً، تعد الهند ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم من الفيروس، خلف الولايات المتحدة التي يبلغ عدد الحالات فيها نحو 6.6 مليون.

اللقحات والانتخابات

ودخلت اللقاحات المستقبلية لمحاربة فيروس كورونا المستجد بقوة على خط حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الأول الاربعاء، أن أكبر اقتصاد في العالم سيحصل على لقاح في أكتوبر/ تشرين الأول، وسيوزع على نطاق واسع على السكان. وتتعارض هذه التصريحات مع آراء خبراء الصحة.

وفي رده على سؤال من الكونجرس، اعتبر روبرت ريدفيلد مدير هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أن أغالبية الأمريكيين لن يمكنهم الاستفادة من اللقاح حتى «الربع الثاني أو الثالث من 2021».

50 % من الجرعات

واتبعت العديد من الدول الغنية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، نهج الولايات المتحدة التي وقعت عدة عقود مع مختبرات لضمان الحصول على أولى الجرعات المتاحة، وأحصت المنظمة أن هذه البلدان، التي تمثل 13 في المئة من سكان العالم، اشترت بشكل مسبق نصف الجرعات المستقبلية من لقاحات «كوفيد-19». وتعمد هذه البلدان إلى التزود كإجراء وقائي من عدة شركات مصنعة متنافسة، على أمل أن يكون أحد اللقاحات على الأقل فعالاً. (وكالات)