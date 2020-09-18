«الشارقة الخيرية» تطلق حملتها إلى السودان لإغاثة 10 آلاف متضرر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

ضمن حملة «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» التي تم إطلاقها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصلت، أمس الخميس، طائرة الإغاثة التي سيّرتها «جمعية الشارقة الخيرية» من مطار الشارقة الدولي إلى جمهورية السودان، محملة بأكثر من 20 طناً من المستلزمات الإغاثية الضرورية، والتي تشتمل على المواد الغذائية والكسوة والأغطية الثقيلة والخيام إلى جانب الأدوية؛ وذلك كمرحلة أولى؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول.

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وكان في وداع الحملة التي تحركت من مطار الشارقة الدولي الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي هيئة مطار الشارقة الدولي.

ويرافق الحملة وفد من الجمعية برئاسة محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع، وعلي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة؛ لمتابعة عمليات التوزيع، ورفع تقارير عاجلة عن الأوضاع، والوقوف على المناطق الأكثر تضرراً.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: بفضل الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تم تسيير الحملة الإغاثية، وقد وصلت بحمد الله إلى الأراضي السودانية، عملاً بالنهج السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أثبتت في كافة المواقف الإنسانية نبل أبنائها من المواطنين والمقيمين، وسخاء أيديهم، مشيراً إلى أن الحملة سوف توزع مساعداتها في مرحلتها الأولى على 10 آلاف من المتضررين بإشراف من سفارة الدولة في السودان، متوجهاً بالشكر إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ لتسهيل إجراءات السفر، كما توجه بالشكر إلى إدارة مطار الشارقة الدولي، مثمناً في الوقت ذاته دور جمعية الشارقة التعاونية في توفير المواد الإغاثية، مؤكداً أن نجاح الحملة هو نتاج ذلك التعاون المؤسسي من قبل جميع المتعاونين من المؤسسات والأفراد.