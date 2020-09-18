شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن راشد يستقبل وفداً اقتصادياً إسرائيلياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، أمس الخميس، وفداً اقتصادياً إسرائيلياً برئاسة سامر حاج يحيى رئيس مجلس إدارة بنك لئومي الإسرائيلي. ورحب سموه بالوفد الإسرائيلي، متمنياً لهم زياره ناجحة ومفيدة بما يعود بالخير على شعبي البلدين. واطلع سموه خلال الزيارة على فرص التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. ومن جانبه أعرب الوفد الإسرائيلي عن سعادته بتواجده في دولة الإمارات، مؤكداً على أهمية تعزيز آفاق التعاون الممكنة بين البلدين في كافة المجالات.

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