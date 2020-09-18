شكرا لقرائتكم خبر عن بيت شعر القيروان ينقب عن قصائد المناجم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد بيت الشعر في القيروان شعراء المناجم (الجنوب الغربي التونسي)؛ من خلال أمسية شعرية بعنوان: «الشعر المنجمي»، قدّم لها الدكتور معزّ الوهايبي، وبيّن الخصوصيات الأسلوبية لهذه الحركة الشعرية، وأغراضها وأبرز شعرائها بشواهد من نصوص من هؤلاء المبدعين.

وشارك في الأمسية الشاعران سالم الشعباني، ومحمد عمار شعابنية في قراءات تفاعل معها الجمهور الذي كان حاضراً بكثافة على الرغم من إجراءات الحظر الصحيّ، وتلوّنت القصائد بموضوعات شعرية متنوعة..

أطلق النقاد العرب على شعراء المناجم هذه التسمية؛ تيمناً بمدينتهم (المتلوي) أقصى الجنوب الغربي التونسي؛ حيث مناجم الفوسفات الشهيرة، وارتضوا هم هذا الوصف؛ بل وطربوا له، كما أن شعرهم أطلق عليه هؤلاء النقاد اسم (الشعر المنجمي).

وممّا قرأ الشاعر الشعباني قصيدة عمودية بعنوان: «أقباس»

وألقى الشاعر محمّد عمّار شعابنية ثلاث قصائد نورد من إحداها هذا المقطع:

تمُرُّ القصيدةُ شاربةً من دمي

فلا أرتضيها كلاما فقط

وأسكبُ فيها حياتين مِن عمُري

وأمزحها كلّ ما تشترط

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واذ أشرع الباب كي يدخل الناس فيها

يجيؤون من كلّ صوْبٍ وخطّ

فلا أنحني لِيمينٍ

ولا أنحني ليسارٍ

ولا أنحني لوَسَط

فحرفِيَ ماكان يوما طعاما

وقرّاء شعريَ ليسوا قططْ.

من جانب آخر، أقام بيت شعر في المفرق الأردنية، وبالتعاون مع ملتقى أجيال جرش، أمسية شعرية في مدينة التاريخ الرومانية (جرش)، وأحيا الأمسية الشاعران: ياسر أبو طعمة، ومحمد تيسير الطوالبة، وقدّم لها مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري.

واستهل مقدم الأمسية حديثه بالإشادة بمبادرة بيوت الشعر، موجهاً تحية محبة واعتزاز لراعي الثقافة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.