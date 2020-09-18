إلزام القادمين إلى مطار أبوظبي بالحجر وارتداء أساور طبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، أمس الخميس، إرشادات الحجر الصحي للمسافرين الدوليين القادمين إلى إمارة أبوظبي، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأفادت الاتحاد للطيران في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، بأنه يترتب على المقيمين العائدين عبر مطار أبوظبي الدولي الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في المنازل، مع وجوب ارتداء أساور طبية، سيحصل عليها المسافر القادم لأبوظبي من السلطات في المطار.

وقالت الشركة على الموقع: «لن يُسمح لك بدخول الإمارات إلا إذا كنت مواطناً إماراتياً، أو مقيماً بتأشيرة صالحة، ولن يُسمح بدخول حاملي جميع أنواع التأشيرات الأخرى، بما في ذلك التأشيرات السياحية».

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وأضاف التنبيه على الموقع: «إذا كنت مقيماً في الإمارات، فلن تحتاج بعد الآن إلى موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للعودة إلى أبوظبي. قبل أن تحجز رحلتك، ننصحك بزيارة uaeentry.ica.gov.ae وإدخال رقم جواز السفر ورقم بطاقة الهوية الإماراتية للتحقق من حالة دخولك إلى الدولة، بما يتوافق مع صلاحية تأشيرة إقامتك في دولة الامارات».

وبحسب الإرشادات، يجب على المسافر أيضاً اصطحاب نسخة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة في الإمارات.

ويخضع المسافرون للفحص الحراري، ولفحص كوفيد-19 «بي سي آر» في مطار أبوظبي، باستثناء الأطفال دون سن 12 عاماً.

وتتابع الإرشادات: «عند وصولك إلى أبوظبي، يجب أن تعزل نفسك لمدة 14 يوماً. يجب أن يتم العزل الذاتي في المنزل، وسيُطلب منك ارتداء سوار معصم معتمد طبياً طوال هذه المدة. سيتم توفير سوار المعصم من قبل السلطات في مطار أبوظبي.» ويعفى من السوار من يحمل جواز سفر دبلوماسياً، ومن هم أقل من 18 عاماً، أو تجاوزوا ال60، ومن يعاني مرضاً مزمناً.