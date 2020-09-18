مراكز شرطة دبي تصدت لـ«كورونا» بجاهزية عالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: سومية سعد

أكدت شرطة دبي جاهزيتها التامة لتقديم كافة الخدمات الحيوية لجميع المتعاملين بكفاءة عالية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف الخدمات الذكية ومنظومة التكنولوجيا المتقدمة، لتسهيل تقديم الخدمات وإنجازها بسرعة ويسر.

وتصدت شرطة دبي لجائحة «كورونا» بجاهزية عبر التحول إلى الخدمات الذكية وتحقيق أهدافها المرجوة من حيث استقطاب المتعاملين لاستخدام منصاتها الرقمية لإنهاء معاملاتهم، وساهمت خطة دبي إلى زيادة تعزيز التواصل مع المتعاملين في جميع أماكن وجودهم وتأتي هذه الخدمات انطلاقاً من الإيمان العميق والمترسخ بحق كل فرد بالمجتمع في الحصول على خدمة مميزة تتماشى مع مكانة إمارة دبي، والتي تسعى دائماً لدفع عجلة الريادة لمواكبة التطورات التي تشهدها الإمارة على جميع الصعد.

وأصبح بإمكان المتعاملين الوصول لسلسلة من الخدمات الذكية، وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيق الذكي، ومن أماكن وجودهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، في خطوة تختصر زمن الإنجاز، وتعزز مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

قال اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، إيقاف الخدمات الحضورية في مراكز الشرطة جاء ضمن خطة مدروسة، واستبدالها بخدمات ذكية، وأن من سيحضر للتقديم على أي خدمة في مراكز الخدمة لن يتم رده، وإنما سيتم توجيهه نحو تنفيذ الخدمة إلكترونياً، من خلال القنوات الذكية بالموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتطبيق الشرطة الذكي.

وسيتم وقف الخدمات الحضورية بمراكز شرطة دبي وفق جدول زمني دقيق، يبدأ بمركزي شرطة نايف والمرقبات، يليهم مركز شرطة الرفاعة، ومركز شرطة جبل علي، ومركز شرطة الراشدية، ومركز شرطة بر دبي وأن قرار إيقاف الخدمات يأتي ضمن خطة مُسبقة في شرطة دبي، لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بخفض نسبة المراجعين في مراكز تقديم الخدمات بنسبة 80% بحلول 2020، تحقيق صفر في عدد المراجعين.

جميع الخدمات ذكية أوضح العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أن مركز الراشدية يقدم جميع خدماته ذكية بنسبة 100% وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونياً، بدون القدوم إلى المركز بما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المتعاملين، وحثهم على استخدام التطبيقات الذكية في إنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وأن جميع الخدمات في مركز الراشدية متوفرة عبر القنوات الذكية لشرطة دبي سواء عبر مراكز الشرطة الذكية SPS والموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، وأن الخدمات التي سيتم إيقافها حضورياً في ال 4 مراكز سيتمكن العميل في هذه المراكز من استخدام الركن الذكي للحصول على الخدمة.

الاستخدام الأمثل وقال العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، إن المركز يعمل على تطبيق توجهه الاستراتيجي المتمثل في «المدينة الآمنة» من خلال الاستخدام الأمثل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان وفق خطط منهجية منظمة ودقيقة وأجهزة مراقبة حديثة ترصد كل مناطق اختصاص المراكز، لتصبح من أفضل الجهات الشرطية عالمياً في مكافحة الجريمة والوقاية منها وتم تجهيز المنطقة وزودتها بمجموعة من الكاميرات الذكية بينها كاميرات قارئة للوجوه وأخرى للوحات السيارات ولصنفها ونوعها.

أنظمة تقنية وقال العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، إن المركز مزود بأنظمة تقنية متطورة تمكن العاملين من أداء مهامهم وإنجاز معاملات المتعاملين ومساعدتهم على الحصول على تلك الخدمات بيسر وسهولة وأهمية منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، ويسعى إلى تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين من خلال تقديم خدمة ذات جودة عالية تشعر العميل بأهمية التواصل المباشر معه، وتقديم الخدمات على أكمل وجه، والمركز يسعى إلى إسعاد المتعاملين وتطوير الخدمة المقدمة للمتعامل بشكل مستمر من خلال الاطلاع على أحدث الأساليب المستخدمة في تقديم الخدمة للمتعاملين، أو من خلال الدورات التي يتم إخضاع الموظفين لها، لتحسين أدائهم مع المتعاملين.

جذب للمستثمرين قال العميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، أن المركز جاهز لتقديم الخدمات لمتعامليه بطريقة ذكية، خاصة أنه يغطي مناطق اختصاص سكنية وتجارية وصناعية، وتعد عصباً اقتصادياً للإمارة وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح وتضم الأبراج السكنية وأهم المناطق الصناعية، ويعقد فيها بشكل دوري معرض دبي للطيران الذي يعد من أكبر معارض الطيران في العالم، ويطل على طرق رئيسة تفرض عليه تحدياً مستمراً في ما يتعلق بالجانب المروري، مثل شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وطريق الإمارات، مطار آل مكتوم.تطوير الدوريات وأضاف العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن تطوير الدوريات وتزويدها بأحدث الأجهزة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، وتطبيق نظام إدارة أسطول المركبات بما يحسن الكفاءة والإنتاجية، وذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في تلقي البلاغات بأشكالها المختلفة،وأن عملها يتركز على تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تحويل كافة البيانات إلى غرفة العمليات المختصة، على أن تتم المعالجة في الإدارات المعنية كل وفق اختصاصه.

إن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها، متوافرة عبر القنوات الذكية لشرطة دبي، سواء عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد، و«IOS»، ومن خلال مراكز الشرطة الذكية «SPS»، ومراكز «درايف ثرو»، التي تقدم خدماتها إلى السائقين على الطرق، ومراكز «ووك إن»، التي تقدم خدماتها في المناطق السياحية ومراكز التسوق.

تسخير كافة الإمكانات قال العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة،أن منطقة الرفاعة تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانات لتوفير الخدمات الأمنية على أعلى المستويات والعمل بجد وإخلاص ورفع مستوى هذه الخدمات، وأن نسبة التغطية الأمنية بلغت100% بما يتلاءم مع وضعية المنطقة وموقع المركز الجغرافي الذي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، مثل متحف الفهيدي والقرية التراثية التي تعتبر من المقاصد التاريخية، ويرتادها السائحون على مدار العام، إضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.



المدينة الآمنة



وقال العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، أن المركز يعمل على تطبيق توجهه الاستراتيجي المتمثل في «المدينة الآمنة» من خلال الاستخدام الأمثل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان. واختيار المنطقة لتطبيق المشروع الذكي، يعود إلى كونها منطقة تجارية وتشهد حركة نشطة من قبل التجار والمتسوقين على حد سواء، وفق خطط منهجية منظمة ودقيقة وأجهزة مراقبة حديثة ترصد كل مناطق اختصاص المراكز،وتم تجهيز المنطقة وزودتها بمجموعة من الكاميرات الذكية، بينها كاميرات قارئة للوجوه وأخرى للوحات السيارات ولصنفها ونوعها.

أفضل الخدمات أكد العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي،أن المركز يحرص على التواصل مع الجمهور، وتقديم جميع المراكز لأفضل الخدمات والتواصل مع الشركاء الداخليين والخارجيين، في منطقة الاختصاص، تعزيزاً لمسيرة الأمن والاستقرار من بينها: ( بحث الحالة الجنائية - استلام وتسليم المعثورات - دفع المخالفات - إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة - استقبال بلاغات الفقدان.) وأن المتعاملين مع الشرطة، الذين يحتاجون إلى الخدمة حضورياً، سيتم تحويلهم من مراكز الشرطة التي توقفت عن تقديم الخدمات فيها إلى المراكز الثلاثة، التي ستواصل تقديم الخدمات حضورياً، إذ سيحول متعاملو مركزي الراشدية والمرقبات إلى مركز شرطة القصيص، فيما سيتم تحويل متعاملي مراكز بر دبي والرفاعة ونايف إلى مركز شرطة الموانئ، وأخيراً سيتم تحويل متعاملي مركزي جبل علي إلى مركز شرطة البرشاء.

التحليل الجنائي الذكي قال العميد الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، إن المركز يقدم العديد من الخدمات الذكية، ومنها تطبيق برنامج «التحليل الجنائي الذكي»، ويعتمد على تحليل الجرائم المرتكبة من نواحٍ عدة، ومنها جنسيات المتهمين وأسلوبهم الإجرامي وتحليل سلوك المجني عليهم وتوقيت ارتكاب الجريمة، وربط الأسلوب الإجرامي في عدة قضايا، وهو الأمر الذي أدى إلى توقع الجريمة قبل حدوثها، وسرعة إلقاء القبض على الجناة، إضافة إلى تحديد النقاط الساخنة وإغلاق الثغرات الأمنية.



الخدمات الحضورية

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وقال العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، إن الخدمات الذكية وصلت إلى نسبة كبيرة رغم اتساع منطقة الاختصاص التي تغطي مساحة كبيرة تبلغ 77 كيلومتراً مربعاً، تتنوع ما بين السكنية، والتجارية،والصناعية، وتشمل النهدة، والطوار، والمحيصنة، والخوانيج، موضحاً أن ما يميز مركز شرطة القصيص وقوعه في منطقة مهمة تربط بين إمارتي دبي، والشارقة، وتضم شوارع حيوية، منها على سبيل المثال شارع الشيخ محمد بن زايد، وشوارع بيروت، وبغداد، والاتحاد.

إن اختيار مراكز: القصيص، والبرشاء، والموانئ، للاستمرار في تقديم الخدمات الحضورية، استند إلى دراسات حول الكثافة السكانية والموقع الجغرافي، وقدرة المراكز على استيعاب تقديم الخدمات الحضورية المحولة من المراكز الأخرى.



«صفر» متعامل بنهاية 2021



قال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، تم إطلاق خطة الوصول إلى صفر متعامل قبل عامين على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في عام 2021، وذلك بالتماشي مع الخطة الزمنية لإيقاف الخدمات الحضورية في مراكز الخدمة، وتمكين المتعاملين من استخدامها عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتطبيق الذكي، ومراكز الشرطة الذكية «SPS» بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في التحول الذكي وأن شرطة دبي سبق أن أعلنت عن إيقاف الخدمات الحضورية وفق خطة ممنهجة ومدروسة في كافة مراكز الشرطة، على أن يتم الاستمرار في تقديمها حضورياً في كل من مركز القصيص، والموانئ، والبرشاء.



وقف خدمات بالمراكز



الخدمات ال 15، التي سيتم إيقافها، هي: طلب تقديم بلاغ شيك مرتجع، طلب تسليم معثور، طلب استلام معثور، طلب تقرير حادث مروري دون إصابات، طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، طلب إصدار بدل فاقد لتقرير حادث مروري، طلب استعلام ودفع المخالفات المرورية، طلب فك حجز مركبة، طلب دفع بدل حجز مركبة، شهادة بحث الحالة الجائية، شهادة فقدان، شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، شهادة لمن يهمه الأمر، طلب تصريح عمل ليلي، وطلب زيارة موقوف.