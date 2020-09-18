شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لبحث مخاطر «صافر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” تعقد إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دورة استثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لبحث مخاطر السفينة «صافر»، النفطية الراسية قبالة ميناء «رأس عيسى» اليمني، بالبحر الأحمر منذ عام 2015 ، وصرح السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة، أن هذه الدورة، التي ستعقد عبر «الفيديو كونفرانس»، بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب والخاص بتأكيد أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي حدوث كارثة بيئية..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لبحث مخاطر «صافر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.