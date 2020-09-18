شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله آل حامد: سلامة المريض أولوية القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبدالله آل حامد، رئيس دائرة الصحة- أبوظبي: «في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي لسلامة المرضى، نؤكد أن سلامة المريض أولوية، ومحور اهتمام القطاع الصحي، وهي ثمرة دعم القيادة الرشيدة التي طالما جعلته ركيزة أساسية تنطلق منها جميع الجهود في التطوير والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحي. فقد شهدت الفترة الماضية جهوداً كبيرة وعملاً متواصلاً، بتكاتف خط الدفاع الأول، لتعزيز صحة المجتمع، في ظل تفشي «كوفيد 19» بتبني أعلى معايير الجودة والسلامة وتجربة المرضى، وتسهم في إشراكه خطوة بخطوة في رحلته العلاجية».
وأضاف «إن الجهود متواصلة للارتقاء بالقطاع الصحي بشكل عام ومواصلة تحسين خدماته، لضمان سلامة المريض، كونها ستبقى على الدوام أولوية نلتزم بها».
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