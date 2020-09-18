دبي و10 دول تطيح «كومبانيا بيلو» لتجارة المخدرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من القبض على دينيس ماتوشي، أحد زعماء عصابة «كومبانيا بيلو» الإجرامية المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتّجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى 350 مليون يورو (مليار و523 مليون درهم).

وقبضت شرطة دبي على زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة «التواطؤ الإجرامي وتزعم عصابة اتّجار بالمواد المخدرة على مستوى دولي»، في عملية دولية مشتركة ومتزامنة مع 10 دول، حملت اسم عملية لوس بلانكوس، وأسهمت في الإطاحة ب 20 مطلوباً من زعماء العصابة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول في ساعة صفر واحدة، بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لضبط زعماء العصابة، ومنهم الألباني الموجود في دبي.





السلطات الإيطالية: نشكر الإمارات



وتقدمت السلطات الأمنية الإيطالية، بالشكر إلى دولة الإمارات، ووزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، على سرعة القبض على ماتوشي، الذي يُعد أحد أخطر زعماء العصابة التي تعمل في 3 مجموعات مترابطة لتهريب المخدرات، بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، عبر الموانئ البحرية. مشيرة إلى أن العصابة التي لديها أكثر من زعيم لتضليل الجهات الأمنية وضمان استمرارية عملها، لاحقها وتابعها وجمع المعلومات عنها فريقا عمل من مكافحة المخدرات في شرطة مدينة فلورنس، وإدارة فرق التدخل السريع منذ عام 2015.

وأكدت السلطات الإيطالية الدور الاستثنائي لشرطة دبي في مكافحة الجريمة المُنظمة والقبض على مرتكبيها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، ومنظمة الإنتربول، لمنع انتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.





التصدي للجريمة المُنظمة

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وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة، بتوجيهات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على المشاركة الفاعلة في مكافحة كل أشكال الجريمة الدولية المُنظمة العابرة للحدود، والقبض على مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب العمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين الإمارات، ومختلف دول العالم في مكافحة الجريمة المُنظمة، لخلق مجتمعات خالية من السموم المخدرة والاتّجار بالأسلحة.

وأضاف أن شرطة دبي، بعملها تحت مظلة وزارة الداخلية، تُترجم نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، ومنظمة الإنتربول للتصدي للجريمة المُنظمة في كل مكان، لجعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان، بعيداً عن براثن السموم المخدرة.

وأكد أن القبض على زعيم العصابة، جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بناءً على المعلومات المتبادلة مع السلطات الإيطالية، وصدور النشرة الحمراء بتوقيفه.



10 دول و20 مطلوباً



فيما أوضح اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن «لوس بلانكوس» نفذها ضباط شرطة دبي في ساعة صفر واحدة، اتفقوا عليها مع الأجهزة الشرطية في 10 دول، للإطاحة ب 20 مطلوباً من زعماء العصابة في ضربة واحدة، في إيطاليا، وألبانيا، وألمانيا، وإسبانيا، وهنجاريا، اليونان، ورومانيا، وهولندا، والإمارات، وبريطانيا.

وأشار إلى أنه بتبادل المعلومات مع السلطات الإيطالية والإنتربول الدولي بخصوص زعيم العصابة الموجود في دبي، شكّل فريق عمل من الضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته.



عملية الضبط



وعن كيفية إلقاء القبض على زعيم العصابة في دبي، قال العقيد سعيد القمزي، مدير إدارة المطلوبين: وفقاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة الإيطالية لمراقبة المطلوبين الدوليين، وتمرير المعلومات بين الجانبين، عملت فرق العمل على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التي أسهمت في تحديد مكان إقامته ومتابعة نشاطاته، وصولاً إلى ساعة الصفر لضبطه، بعد صدور النشرة الحمراء.



مئات الأطنان و3 مجموعات



وأوضح القمزي، أن ماتوشي، مطلوب للسلطات الإيطالية لترؤسه عصابة إجرامية منظمة لترويج المخدرات، وتمكنه برفقة زعماء العصابة الآخرين من جلب وتهريب ونقل مئات الأطنان من المخدرات إلى أوروبا، عبر الموانئ البحرية وبيعها للمتعاطين. مشيراً إلى أن السلطات الإيطالية تابعت هذه العصابة التي كانت تعمل مشاركة في 3 مجموعات أطلقت عليها اسم

(مينيا، وجيمي، وريتي) وكل مجموعة لها أكثر من زعيم وتحمل شعارات ورموزاً خاصة بها.

ولفت إلى أن زعماء العصابة كانوا يستخدمون برامج حديثة في تواصلهم، خلال نقل وتهريب السموم المخدرة، ويديرون جريمتهم المُنظمة بين أمريكا الجنوبية وأوروبا. مبيناً أن الإنتربول حدد ساعة صفر واحدة بين مختلف الدول المشاركة في عملية (los blancos)، وأطيح بزعمائها في يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

يذكر أن التعاون بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات، والأجهزة الشرطية الدولية أثمر عن تسليم 52 مطلوباً دولياً عالمياً خلال الفترة الماضية، ممن قبضت شرطة دبي عليهم، ومن أبرز قضايا المطلوبين دولياً الذين سلمتهم إلى الدول المعنية، قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والقتل والمخدرات، ومن تلك الدول، هولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، والسويد، وأستراليا، وباكستان، والهند، والصين وغيرها.