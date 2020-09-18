الرقص على حبال الفنون

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ماذا لو ألغينا الحدود الفاصلة بين المدارس الأدبية والفنيّة؟ هل يجوز للمبدع الواحد الإبداع بأساليب متعددة في مدارس مختلفة؟ أن يكتب في العموديّ والتفعيلة وقصيدة النثر، وأن تكون له كلاسيكيات ورومانسيات ورمزيّات ودادائيّات؟ أن يكون أبا تمّام والوأواء الدمشقي مع سلّة حداثويّة؟ هل يحتفظ النقاد بمعاييرهم المحدّدة في كل مدرسة؟ يقيناً، سيكون من الخور الحكم بمقاييس النقد في الأدب الكلاسيكي على القصيدة البصريّة. من الجنون استخدام نقد اللوحات التجريدية، في تحليل الأعمال الانطباعية، أو مآثر عصر الباروك.

هذا التنوع الأسلوبي في اتباع مدارس مختلفة، ينسف كلّيّاً مقاييس عزيزة على النقد الكلاسيكي، مثل وحدة الأسلوب. مرّة مثل صالح عبدالحيّ، ومرّة مثل أحمد عدويّة. طريقة الأساليب المتوازية هذه متاهة، فلو رأى القارىء نصاً كلاسيكياً من غير اسم صاحبه، لاستعصى عليه أن ينسبه إلى شاعر قصيدة نثر. أمّا الكتابة بهويّة إبداعية واحدة ونفَس واحد في العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر، فكثيرة مألوفة في كل بلاد العالم العربي.

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في مشهد المتوازيات المتباينة، نحن أمام تجربة لا تشبه المؤلف الموسيقيّ الذي يؤلف أعماله في أشكال موسيقيّة عدّة: السيمفونية، الكونشرتو، السوناتا إلخ. جميع مؤلفي الموسيقى السيمفونية ألفوا فيها وفي غيرها، لكنك لا تجد لديهم مدارس مختلفة، كالفوارق الشاسعة بين بالسترينا، موتزارت، تشايكوفسكي إلى شتوكهاوزن. هذا شبيه بكوكتيل شاعر يكتب مثل: لبيد، ابن أبي ربيعة، نازك الملائكة، أنسي الحاج.

نظريّاً، المبدع حرّ في إبداعه. لم يقل أحد للصوفيّ ابن عربي: يا صاحب «الفتوحات المكيّة» و«فصوص الحكم»، كيف تكتب موشحات قوافيها على حروف الأبجدية؟ جلال الدين الرومي جرّب كل ما يخطر على البال من المدارس الأدبية قبل ميلادها بقرون، الشعر العرفاني، غزليات الشطح، السريالية، التبرّم بالأشكال والثورة عليها. الأمثلة لا حصر لها.

مهما تكن المقاييس المتذرّعة بالنقد الأكاديميّ، فإن التجربة الإبداعية، يجب أن تكون حرّة طليقة، لأن من حق الفن أن يعبّر عن تلقائيته، ولا أروع من قول جلال الدين: «كل شعر يأتي من دوني، يكون رائعاً». ثم إن الفنون تتساكن وتتجاوب. لهذا يجب أن يعبر المبدع أجناسها وأشكالها ومذاهبها ومدارسها، غير آبه بالتأشيرة. المهم هو أن يوقن هو نفسه أوّلاً أنه مبدع.

لزوم ما يلزم: النتيجة التدقيقيّة: أجمل شيء للوحة الإطار، لكن الإطار أسوأ شيء للفنان.

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