لبنان: اتفاق على التريث ومنح فرصة للحوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: "الخليج"

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، أمس الخميس، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على التريث والانتظار؛ لمنح فرصة أكبر للحوار لتشكيل الحكومة، فيما تمسك «حزب الله» و«حركة أمل» أو ما يُسمى ب«الثنائي الشيعي» بحقيبة المالية، ما اعتبر إصراراً متعمداً على عرقلة تشكيل الحكومة، في وقت شهدت البلاد مزيداً من الوفقفات الاحتجاجية المتنقلة، وقطع بعض الطرقات.

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وأعلن أنه عرض مع الرئيس عون، خلال لقائهما في القصر الرئاسي، للصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة، وقال: أعرف أن ليس لدينا أي ترف في الوقت، وأعول على تعاون الجميع، وقد اتفقنا مع رئيس الجمهورية على التريث قليلاً؛ لإعطاء المزيد من الوقت للمشاورات القائمة؛ لتشكيل الحكومة.

وكانت الآمال تضاءلت بانفراج حكومي، بعدما فشلت كل محاولات فكفكة العقد والعراقيل، ودخل التأليف في مأزق على الرغم من الاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات بين باريس وبيروت؛ حيث لم تحمل زيارة أديب إلى القصر الرئاسي أي جديد؛ بسبب تمسك الأطراف المعنية بشروطها لاسيما «الثنائي الشيعي» الذي يصر على حقيبة المالية، وتسمية وزرائه. وكان أديب قد التقى قبل توجهه إلى القصرالرئاسي بكل من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل في محاولة لإقناعهما بالموافقة على المداورة، وترك أمر تسمية الوزراء له؛ لكن هذه المحاولة لم تفلح. ونقلت مصادر عن أديب​ قوله: إن المهمة التي تم تكليفي على أساسها؛ نتيجة تفاهم أغلب القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الإصلاحات فوراً. وعلى هذا الأساس لم يكن الهدف لا التفرد بالرأي، ولا استهداف أحد من المكونات السياسية اللبنانية؛ بل اختيار تشكيلة حكومة من اختصاصيين. وأي طرح آخر سيفترض تالياً مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها. كما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: إننا لم نسمع بأنّ المبادرة الفرنسية قد أشارت من قريب أو بعيد إلى المداورة في وزارة المالية، وبالتأكيد إنّ هذه المداورة لو كانت قد طُرحت، لكان التكليف قد سلك مساراً آخر غير المسار الحالي. وأعلنت ​كتلة «حزب الله​»، في بيان أمس الخميس، أنها ترفض بشكل قاطع أن يسمي أحد عنها الوزراء الذين ينبغي أن يمثلوها في ​الحكومة​ أو أن يضعوا حظراً على تسلم المكون الذي تنتمي إليه حقيبة وزارية ما وخصوصاً ​وزارة المالية​.

على صعيد آخر، قطع طريق​ ​شتورا​ - ​تعلبايا​ في البقاع الأوسط؛ احتجاجاً على ​عملية خطف​ مواطن يُدعى فايز المصري من قبل مسلحين مجهولين من أمام محله في شتورا. كما قطع أهالي المخطوف طريق سعدنايل وتعلبايا، بعدما عمدوا أيضاً إلى إقفال طريق ضهر البيدر (طريق بيروت دمشق الدولي) في محلة بوارج؛ احتجاجاً على اختطافه، ومن ثم أعيد فتحها. ولليوم الثالث على التوالي، أقفل عدد من الشبان الطريق في بلدة داريا في إقليم الخروب؛ احتجاجاً على توقيف عدد من شباب البلدة على خلفية إطلاق الرصاص في الهواء خلال أحد الأعراس، وطالبوا بإخلاء سبيلهم. في حين نفذت نقابة عمال ​بلدية الميناء​ اعتصاماً في مقرها، طالبت فيه بدفع رواتب ​المياومين​ في ​البلدية،​ ومستحقات ​العمال.