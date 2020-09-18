نادي سيدات الشارقة يحتفل بعطلة نهاية الأسبوع للصحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفل نادي سيدات الشارقة بعطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة، للمرة الثانية على التوالي: السبت، والأحد، بتقديم مجموعة من الأنشطة الفعلية والافتراضية التي يسعى من خلالها إلى تمكين المرأة وإلهامها لاتباع أسلوب حياة صحي، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للعضوات لتطوير مهاراتهن والاسترخاء في مرافق عالمية مع الالتزام بكل تعليمات السلامة.

انطلقت الفعالية لأول مرة قبل 4 سنوات للتشجيع على الاهتمام بالصحة وممارسة أسلوب حياة أكثر نشاطاً بغرض تحفيز المشاركات على الاهتمام بصحتهن البدنية، والنفسية. وتشارك أكثر من 120 دولة في الاحتفال المستمر يومين هذا العام، عبر تنظيم الفعاليات والأنشطة المجانية للآلاف حول العالم.

وقالت خولة السركال، مدير عام النادي: «مشاركته في الفعالية تتناسب مع قيمه وأهدافه حول التمكين وتطوير الذات والصحة البدنية والنفسية لتشجيع المرأة على اتباع أسلوب حياة أفضل يبعث على الرضا والإيجابية. ومن خلال توفير أنشطة حيوية أثناء عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للصحة، نشجع كل النساء ونركز اهتمامهن على معنى الحياة الصحية بالنسبة إلى للمرأة المعاصرة».

وضمن احتفالات النادي، يستضيف منتجع دلوك الصحي، غداً السبت، محاضرة افتراضية تقدمها مدربة Altearah العالمية بين 5 و6 مساء، عبر حساب «إنستجرام» النادي. وفي اليوم الثاني، يُتاح للمشاركات حجز موعد استشارة فردية مع أخصائية من Esse بين 1 ظهراً و5 مساء، للتعرف إلى أفضل الممارسات المخصصة للعناية بالبشرة. وتستمتع العضوات أيضاً بجلسة تدليك فروة الرأس، أو تدليك مكافحة الشيخوخة لمنطقة العينين مجاناً عند حجز جلسات علاجية مختارة.

وينظم بوتيك أوركيد للجمال ورشة عمل افتراضية على حساب «إنستجرام» النادي عن صحة فروة الشعر وتساقطه، تقدمها مدربة متخصصة من Kerastase. وتحظى كل من تزور البوتيك مع إحدى صديقاتها بخدمات مجانية تشمل جلسة تدليك لفروة الرأس، والقدمين.

ويقدم مركز لياقة °180 يوماً كاملاً من التمارين بين 9 صباحاً و6 مساء غد السبت.

وفي يومي الفعالية، ينظم «كولاج مركز المواهب» حصص لياقة لليافعات وحصة لياقة الأم والطفل. ويوفر المجمع الرياضي عروضاً على استخدام الشاطئ وجلسات التنس المجانية.

وقالت علياء الهرمودي، رئيس قسم إدارة الأعمال في النادي: «نتطلع لمشاركة السيدات والفتيات بمختلف أعمارهن في الحدث العالمي، الذي يعتبر فرصة مثالية لإلهام النساء لقيادة نمط حياة صحي وإيجابي».