جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها شحاتة لقناة "دي إم سي" أوضح خلالها أن عملية الإنقاذ تمت في 2019 بعد غرق لانش الصيد الخاص بالأتراك في منطقة أبو رماد، كما تم انتشالهم من المياه وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، حسبما نقلت صحيفة "الوطن".
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وأشاد قائد قوات حرس الحدود بقواته مشيرا إلى أنهم مدربون ومؤهلون على البحث والإنقاذ، موضحًا أن قوات حرس الحدود تتعاون في أعمال البحث والإنقاذ مع القوات الجوية والبحرية، فضلًا عن هناك خط تواصل ما بين قوات حرس الحدود ومركز البحث والإنقاذ الرئيسي.
في سياق آخر، هاجم زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إن سياساته "جعلت تركيا وحيدة في أزمة شرق المتوسط".
وبحسب صحيفة "أحوال" التركية، انتقد أوغلو سياسات الحكومة التركية في الشرق الأوسط، قائلا: "رغم أننا محقين في أزمة شرق المتوسط، إلا أننا بقينا وحيدين في مواجهة هذه الأزمة فلا يدعمنا أحد سوى أذربيجان"، وأضاف أوغلو "هذا يدل على وجود خلل في الدبلوماسية التي تتبعها وزارة الخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد حرس الحدود المصري: أنقذنا 11 تركيا من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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