شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل وفاتين و37 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية ، تسجيل وفاتين و37 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الى 165 والإصابات المسجلة الى 3691.

ووفقا لما ودر بوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت الوزارة، تم شفاء 14 حالة جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 903 حالات .

وفى وقت سابق، أعلنت مؤسسة الطيران المدني السوري عن إلغاء الحجر الصحي للسوريين العائدين من الخارج والوافدين إليها، وذلك مع إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، مؤكدة أنه ستتم مراعاة أسس التباعد الاجتماعي.

وأفاد مدير المؤسسة السورية باسم منصور ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنه "تم إلغاء الحجر الصحي ضمن الأراضي السورية حين عودة السوريين، وإلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة للكشف عن كورونا، وإنما يكتفى الآن بنتيجة اختبار كورونا للمسافر من الدولة التي جاء منها".