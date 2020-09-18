شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 133

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل، 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات وأوضحت الوزارة فى بيان، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس بلغ 6635 حالة، فيما بلغ أجمالى حالات الوفيات 109 شخصًا.