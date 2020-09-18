واشنطن تنوي إعلان قطر حليفا رئيسيا من خارج "ناتو"

واشنطن/الخليج 365

قال مسؤول أمريكي كبير، إن بلاده تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف شمال الأطلسي(ناتو)؛ وهو وضع يمنح الدول المشمولة بالإعلان بعض المزايا في الدفاع والتعاون الأمني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، تيموثي لندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف.

وذكر لندركينج في تصريحاته "نحن بصدد المضي قدما، ويحدونا الأمل، بإعلان قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي".

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وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن قطر واحدة من الحلفاء المهمين بالنسبة للولايات المتحدة في منطقة الخليج، لافتًا إلى أن هناك تعاون اقتصادي كبير معها، وأنها تستضيف على أراضيها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط.

يشار أن وضع "حليف رئيسي من خارج الحلف" يمنح الدولة ميزة تفضيلية للحصول على المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية، بما في ذلك المواد الفائضة المجانية والتعامل مع الصادرات بشكل عاجل وإعطاء الأولوية للتعاون في التدريب.

وهناك حاليا 17 دولة حاصلة على وضع "حليف رئيسي من خارج الحلف" منها دول خليجية كالكويت والبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.