الصومال.. تكليف شخصية حديثة سياسيا لتشكيل الحكومة

مقديشو/ الخليج 365 كلف الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، مساء الخميس، محمد حسين روبلى، بتشكيل حكومة جديدة. جاء ذلك في تغريدة للرئاسة الصومالية، دون تفاصيل أخرى. ويخلف روبلى في المنصب، حسن علي خيرى، الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان (مجلس الشعب) في يوليو/تموز الماضي. Advertisements وسحب البرلمان الثقة من حكومة خيري، لـ"إخفاقها في تنفيذ وعدها بإعداد خطة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد". وروبلى شخصية جديدة في السياسة وغير معروفة لدى الصوماليين. وينتظر روبلى ملفات عدة أهمها إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بعد مصادقة البرلمان على مخرجات المؤتمر التشاوري بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية الذي اختتم فعالياته في وقت سابق الخميس.

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