مسؤول فلسطيني: قطر مستعدة لمنح السلطة قرضا ماليا

رام الله / عوض الرجوب / الخليج 365



قال مسؤول في السلطة الفلسطينية، الخميس، إن قطر مستعدة لإعطاء السلطة قرضا بهدف مساعدتها في التغلب على أزمتها المالية.



وقال نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للأناضول: "طلبنا قرضا من قطر لتساعدنا في دفع الرواتب، وأبدت استعدادا للمساعدة".



ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب (المقاصة)، منذ مايو/ أيار الماضي، امتثالا لتعليمات الرئيس عباس، بوقف مختلف أشكال التنسيق مع إسرائيل.



ويضطر فريقان من وزارتي مالية البلدين للاجتماع وجاهيا بشكل شهري، لضبط فواتير المقاصة المقدرة شهريا بمتوسط 680 مليون شيكل (200 مليون دولار).



وبشأن وجود تدخلات سياسية دولية لمساعدة الحكومة الفلسطينية ماليا، قال شعث: "لا يوجد أي تقدم في الجانب المالي".



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وعلمت الخليج 365 من مصادر في رئاسة الوزراء، مؤخرا، بوجود مبادرة أوروبية لحل أزمة المقاصة، عبر إدخال وسيط من دول التكتل، بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمته تسيير ملف إيرادات الضرائب مع إسرائيل.



وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.



وتسبب عدم تسلم الحكومة الفلسطينية لأموال المقاصة التي تشمل ثلثي إجمالي الدخل، في صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين الفلسطينيين (134 ألفا)، منذ مايو الماضي، بما لا يقل عن 1750 شيكلا (502 دولار).



ولجأت الحكومة خلال شهور أزمة المقاصة الحالية، إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، للحصول على السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات الرسمية.



ووفق مسح للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة المالية الفلسطينية، الخميس، صعد الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، لمستوى تاريخي غير مسبوق عند 11 مليار شيكل (3.23 مليارات دولار).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.