سامي أبو زهري يدين تصريحات أمريكية حول استبدال دحلان بعباس

غزة/ الخليج 365

أدان القيادي بحركة "حماس"، سامي أبو زهري، الخميس، تصريحات لمسؤول أمريكي، حول سعي واشنطن لتنصيب القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، بدلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي وقت سابق الخميس، نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، تصريحات للسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، قال فيها ردا على سؤال ضمن مقابلة معها، عمّا إذا كانت واشنطن تدرس إمكانية تعيين دحلان كزعيم فلسطيني جديد، أجاب: "نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".

إلا أن الصحيفة عادت ونشرت تعديلا لتصريحات السفير الأمريكي لتصبح: "لا نفكر في ذلك (استبدال دحلان بعباس)، وليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".

وقال أبو زهري، عبر "تويتر"، إن "تصريحات فريدمان حول الرغبة بتعيين محمد دحلان رئيساً للسلطة تمثل تدخلاً مرفوضاً بالشأن الداخلي".

وأضاف: "لن يكون هناك أي رئيس فلسطيني إلا من خلال الإرادة الفلسطينية".

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وتلاحق كل من تركيا وفلسطين، دحلان بعدة تهم أبرزها، القتل والفساد والتجسس الدولي والضلوع بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يونيو/ حزيران 2016.



من ناحية أخرى، اعتبر أبو زهري، أن تصريحات فريدمان حول اعتزام إسرائيل تنفيذ خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، "فضح لمواقف حكام البحرين والإمارات".

وضمن مقابلته مع "إسرائيل اليوم"، قال السفير الأمريكي، بشأن خطة الضم: "أعتقد أن ذلك سيحدث، كانت أمامنا عقبات بسبب كورونا وصعوبات من الناحية الدبلوماسية لتحريك فرض السيادة (الضم)".

وجرت الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي تطبيع البحرين والإمارات، مع إسرائيل، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

والشهر الماضي، أعلنت الإمارات أن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يتضمن وقفا لتنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية، إلا أن نتنياهو، نفى ذلك في أكثر من مناسبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.