شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة حل 4 مشاكل في نظام iOS14 الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعاني بعض مستخدمي نظام iOS14 الجديد من بعض المشاكل ومنها عدم ظهور الصور في ألبوم سناب شات، وكذلك المكالمات الوارد تظهر بملء الشاشة، وأيضا الساعة غير دقيقة، كذلك مشاكل في عمل بعض البرامج مثل الواتساب.

وشرح الخبير التقني عبدالله السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، طريقة حل كل هذه المشاكل بكل سهولة على النحو التالي:

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أولا: مشكلة عدم ظهور الصور في ألبوم سناب شات، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال الخطوات التالية (الدخول على الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم خيار الصور، ثم اختيار سناب شات، ثم الضغط على خيار كل الصور”.

ثانيا: مشكلة ظهور المكالمات بملء الشاشة، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال الدخول إلى خيارات الهاتف ثم الضغط على المكالمات الواردة، ثم اختيار الشعار”.

ثالثا: يشتكي البعض من مشاكل في تطبيقات مثل الواتسآب وبعض البرامج، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال تحويل لغة البرنامج إلى الإنجليزية.

رابعا: مشكلة عدم دقة الساعة ويمكن حل هذه المشكلة من خلال “الضغط على الساعة، ثم اختيار تحرير الأداة، ثم اختيار المدينة، وسوف تنحل المشكلة بإذن الله”.