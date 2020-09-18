مصر: نرحب بعودة الطيران بين مصر وروسيا ونتوقع تأثيرها في حركة السياحة

وقال الدميري في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، "قرار عودة رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو خطوة جيدة جدا وتنم عن عمق الروابط بين البلدين وكذلك ثقة الحكومة الروسية في المؤسسات المصرية وقدرتها على التغلب على فيروس كورونا".
© Sputnik . Vitaliy Ankov
وأشار الدميري إلى أنه "يجب أن تكون هناك طرق منظمة لانتقال السياح من القاهرة إلى المقاصد السياحية المختلفة، سواء الأقصر أو أسوان أو البحر الأحمر".
وتابع "بالطبع ستكون الأعداد ستكون أقل بكثير من الأعداد التي كانت تأتي على الطيران العارض، ولكن كبداية خطوة مبشرة وبريق أمل كبير جدا بالنسبة للسياحة".
وأوضح أنه "بخصوص عودة الطيران المنتظم بين روسيا ومنتجعات مصرية بدلا من الشارتر، أرى أن التنوع مطلوب لأي منتجع أو دولة أو منطقة سياحية، الطيران العارض منخفض التكاليف ويمكن أن تكون هناك بعض العوائق في الفترة الأخيرة عودة الطيران العارض، ولكن لا أعتقد أنه سينعدم، ولكن أعتقد أن هناك سياح يفضلون الطيران العارض وآخرون يفضلون الطيران المنتظم، وأرى أن التنوع مطلوب ويجب أأن تشجع شركات الطيران والدول هذا التنوع".
© Sputnik .
من جانبها رحبت شلبي بقرار عودة رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو والتي في تصريحات حصرية لسبوتنيك "السائحين الروس مرحب بهم دائما في كل المقاصد السياحية المصرية".
وأضافت شلبي "طب السوق الروسي على السياحة في مصر هو ما سيحدد طبيعة الرحلات، وما إذا كانت منتظمة أو عارضة، فوجود أعداد كافية سيعني القدرة على توفير خط مباشر للمنتجعات والمقاصد السياحية".
وأوضحت شلبي "هناك فرصة للسائحين الروس للوصول مباشرة للقاهرة من روسيا دون توقف في إسطنبول، ولو توفرت أعداد كافية يمكن ترتيب رحلات داخلية من مطار القاهرة للمقاصد السياحية بالتزامن مع وصول الرحلات الروسية، هذا يتوقف على الأعداد الراغبة للتوجه لمقصد سياحي، سنرحب جدا بذلك".
وعن تكلفة السياحة أكدت شلبي "الأسعار بالفعل منخفضة ومنافسة جدا، الفنادق تقدم أسعار منخفضة، لأن الفنادق اليوم لا تبحث عن الأرباح، فالأوضاع العامة تجعل الفنادق والمنشآت السياحية تعطي الأولوية للاستمرار في العمل وليس جني الأرباح، والسائح الروسي بشكل عام له أفضلية في الأسعار في مصر".
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