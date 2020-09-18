شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يعين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد اليوم الخميس أنه عين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء. ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو تموز بعد صراع على السلطة مع الرئيس.

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