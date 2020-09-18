14 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا والإجمالى يرتفع إلى 7346 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم /الخميس/ تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد إجراء 281 فحصا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و346 إصابة . وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 21 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و865 شخصا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 وفاة، في حين يتابع 320 حالة علاجهم في المستشفيات.

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