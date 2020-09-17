شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق مذهلة.. هل الجن تسكن البيوت المهجورة؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى هشام الدماك، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتم الترويج له بأن الجن والأشباح تسكن البيوت المهجورة وغير المأهولة بالسكان.

وقال خلال حلقة برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “إن ما يتم الترويج له عبر مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل ما هي إلا مجرد خدع لترويج الوهم بين الناس، وبث الشائعات بأن البيوت المهجورة تسكنها الأشباح.

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وتبين من خلال مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”، أن ما يتم الترويج له بأن البيوت المهجورة تسكنها الأشباح ما هو إلا مجرد خدع سينمائية ولقطات يتم توظيفها من خلال الكاميرا بغرض الشهرة أو كسب الزيارات واللايكات.

وقال هشام الدماك إنه يدخل البيوت المهجورة ويجلس فيها بالساعات ولا يجد فيها أي شيء، مؤكدا أن كل ما يدعيه سكان هذه البيوت ما هو إلا مجرد خدع وعار تماما عن الصحة.

وخلال حلقة برنامج “الراصد” تم عمل مشهد من هذه المشاهد، حيث تم ربط كوب المذيع بحبل وتحريك الكوب من على بعد، ولم تتمكن الكاميرا من رصد الخيط، وبذلك يتم إيهام المشاهد أن الأشياء تتحرك من تلقاء نفسها، بينما هي في الواقع يتم التحكم فيها من خلال الخيوط.