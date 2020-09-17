شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني»: اضطرابات جوية عنيفة وسط وغرب أوروبا تؤثر على أجواء الجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تأثر أجواء الجزيرة العربية بحالة الاضطرابات الجوية العنيفة التي يشهدها غرب ووسط أوروبا. وقال كراني، عبر حسابه في “تويتر”: “بعون الله اضطرابات جوية عنيفة على وسط وغرب أوروبا يمتد تأثيرها للمغرب العربي”. وأضاف حسن كراني “هذه الاضطرابات شبيهة بحالات شتوية مبكرة، تعطينا دلالة على أن أجواء المتوسط سوف تتأثر بتقلبات شديدة تؤثر على دول شرق المتوسط بأمطار تميل للغزارة يمتد تأثيرها على أجزاء من الجزيرة العربية”.

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