شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..بداية التشغيل التجريبي لـ«قطار الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
بدأت عمليات التشغيل التجريبي لـ “قطار الرياض” بغرض التأكد من عناصر السلامة والوقوف على جميع الفرضيات التي قد تواجهه قبل مرحلة التشغيل الرسمي.
ونشرت قناة العربية، اليوم (الخميس)، تقريراً مصوراً يظهر عمليات اختبار القطارات من خلال التنقل بين محطات المبيت ومراكز الصيانة التي يبلغ عددها 7 وموزعة في أنحاء مدينة الرياض، حيث يتم التحكم بالقطارات ومراقبتها من مركز مراقبة متطور دون الحاجة إلى سائقين.
جدير بالذكر أن نسبة المواطنين العاملين في فرق التشغيل تبلغ 22% من إجمالي العاملين، ويزيد عددهم كل عام بنسبة 10%، بحسب الشروط المتفق عليها مع المقاولين.
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