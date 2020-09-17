«الجوازات»: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين مؤقتاً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر مؤقتاً. وقالت الجوازات، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه سيتم إعادة تفعيل الخدمة مجدداً خلال الأيام المقبلة.

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