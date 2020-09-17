استهداف قيادي في "الفيلق الخامس" السوري بعبوة ناسفة شرق درعا السورية

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وأضاف المصدر أنها الحادثة الأولى من نوعها التي تسجل في بصرى الشام منذ مدة طويلة.
ووقع الانفجار أمام المجمع القضائي مستهدفا السيارة التي تقل أحد القياديين في الفليق الخامس السوري، وهو عبارة عن قوات تم تشكيلها من المسلحين الذين تم تسوية أوضاعهم منتصف العام 2018 في درعا جنوب سوريا.
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