شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 700 إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل لبنان اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال يوم واحد، إذ قاربت الإصابات حوالي الـ700 إصابة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ بلبنان في تقريرها اليومي، عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 26768 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة​ بلبنان أنه تم تسجيل 669 إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و16 إصابة بين الوافدين كما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 263.