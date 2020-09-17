شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 700 إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل لبنان اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال يوم واحد، إذ قاربت الإصابات حوالي الـ700 إصابة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان في تقريرها اليومي، عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 26768 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة بلبنان أنه تم تسجيل 669 إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و16 إصابة بين الوافدين كما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 263.
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