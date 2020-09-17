شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قلقون من أزمة خزان "صافر" قبالة سواحل اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: قلقون من أزمة خزان "صافر" قبالة سواحل اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن أى تسريب من خزان "صافر" سيؤدى لكارثة، موضحا أن التصعيد الحوثى فى مأرب يعطل المسار السياسى.

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وتستمر الانتهاكات التي يمارسها الحوثيين على الأراضى التي يسيطرون عليها في اليمن وعلى رأسها العاصمة صنعاء، في الوقت الذى يحذر فيه مسؤولون يمنيون من استمرار كارثة خزان صافر.

وفى هذا السياق، تمارس الميليشيات الحوثية القمع بحق أصحاب المحال والتجار في صنعاء، ووفقا لموقع العربية، يفرض الحوثيون الجبايات على ملاك المطاعم والمولات والمحلات التجارية المختلفة وتجار الأدوية والشركات الخاصة في المدينة الخاضعة تحت سيطرتهم، حيث أرسلت المليشيات الحوثية لجاناً لملاك المطاعم والمولات والمحلات التجارية المختلفة وتجار الأدوية والشركات تطالبهم بدفع جبايات مالية باهظة تحت مسمى دعم "قافلة 21 سبتمبر" إلى الجبهات بمناسبة مرور ألفي يوم على الحرب، وفق ما نقلت وكالة "خبر" اليمنية.