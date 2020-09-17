استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة وسط العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

استهدف تفجير بعبوة ناسفة، الخميس، رتل شاحنات يحمل معدات للتحالف الدولي في محافظة بابل وسط العراق، دون وقوع ضحايا.

وقالت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين إلى انفجار بعبوة ناسفة على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل".

وأضافت الخلية أن "الانفجار لم يخلف خسائر بشرية أو مادية، وقد واصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها"، دون تحديدها.

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وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالعراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها "كتائب حزب الله العراقي" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد، حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الايراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.