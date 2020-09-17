بسبب تفشي "كورونا".. أعراس غزة بلا طقوس

خان يونس (قطاع غزة)/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

غابت معظم مراسم وطقوس الأعراس التقليدية الفلسطينية في قطاع غزة؛ نظرًا لتفشي جائحة فيروس "كورونا".

واشتهرت الأعراس بغزة، بالعديد من المظاهر، كمشاركة عدد كبير من النساء والرجال فيها، وإقامة عدة حفلات، بعضها خاص بالعريس، وآخر بالعروس، وتنظيم موكب للزفاف، وتنظيم الولائم التي يُدعى لها الأقارب والأصدقاء.

لكنّ جائحة "كورونا" اختزلت غالبية هذه الطقوس، واختصرتها إلى مراسم محددة.

وللوقوف على المتغيرات التي أدخلها "فيروس كورونا" على طقوس الأعراس، كان فريق وكالة الخليج 365، مساء الخميس، على موعد مع حفل زفاف الشاب إبراهيم الأسطل (25عامًا) من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعقد الأسطل، قرانه على شريكة عمره آلاء العقّاد، (19عامًا) قبل أشهر، وخططا سويًا لتنظيم الكثير من المراسم والمظاهر، كإقامة حفل زفاف للرجال في ساحة كبيرة مجاورة للمنزل، يليه في اليوم الثاني زفّة العريس وحفل السيدات داخل إحدى صالة الأفراح.

لكن ذلك كله أُلغي بعد تفشي الجائحة.

واستضافت العروس آلاء، "مُختصة تجميل" في منزلها لتزينها هي وشقيقاتها، بعد إغلاق صالونات التجميل.

كما استأجر العريس "إبراهيم" سيارة حديثة، بدون تزيينها على خلاف العادة الفلسطينية، وأخذ عروسه لالتقاط صور تذكارية خاصة بالزفاف، في أحد الحدائق المنزلية الخاصة بمدينة خان يونس، ثم ذهب بها إلى شاطئ البحر.

وخلال طريقه وجولته التي لم تزد عن ساعة مع عروسه، استوقفته عدة حواجز أمنية، تمنع التنقل بين الأحياء.

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لكنّ عناصر الشرطة، تساهلوا معه واتاحوا له الفرصة للوصول للشاطئ لفترة قصيرة، والتنقل في طرقات المدينة.

أما حفل الزفاف، فأقيم على سطح منزل العروس "آلاء" وبدت الإجراءات الاحترازية فيه واضحة، حيث تم منع المصافحة والعناق والتقبيل.

واحتوى السطح على مقعدين للعروسين، ونحو 30 كرسيًا يعلو كل منها كمامة، ويبعد كل كرسي عن الآخر، مسافة متر.

وعند دخول كل سيدة للمكان، تقوم بتعقيم يديها.

ويقول "إبراهيم"، إنه يشعر بـ"غُصّة"، لعدم مقدرته على إقامة مراسم زفاف كاملة.

ويضيف لوكالة الخليج 365 "الزفاف كأنه بيت عزاء، غاب كل شيء، لم يبقَ سوى بعض الأغاني وبدلتي الزفاف، كما أن الحفل لعدد محدود من الحضور، ولن يزيد عن ساعتين".

وأضاف "كنت أتمنى أن تكون الأوضاع أفضل حالاً، لكن الظروف صعبة، لم يسبق أن عشنا هكذا حالة من قبل، كلي أمل أن تتحسن الأوضاع، ويفرح بقية العرسان الذين حددوا مواعيد فرحهم في الفترة القريبة القادمة".

وعقب اكتشاف أولى حالات الإصابة ب"كورونا" داخل مجتمع قطاع غزة، في 24 أغسطس/ آب الماضي، فرضت الحكومة حظرا شاملا للتجوال؛ لكنّها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ مارس/ آذار الماضي، وصل إلى 2176، بينها 16 حالة وفاة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.