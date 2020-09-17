غزة.. وزارة الصحة تحذر من أزمة دوائية "صعبة وخطيرة"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، من أزمة دوائية "صعبة وخطيرة" تؤثر على جهودها بمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، شارك فيه مدراء عامون بوزارة الصحة، والمتحدث باسمها أشرف القدرة، وتابعه مراسل الخليج 365.

وقال القدرة إن وزارة الصحة تمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة تؤثر على جهودها في مواجهة الحالة الوبائية وتطوراتها في غزة.

وطالب المجتمع الدولي "بضرورة رفع الحصار غير قانوني وغير الإنساني عن القطاع بشكل عاجل".

وحمل القدرة، إسرائيل المسؤولية "عن التبعات الخطيرة في نقص المقومات الإنسانية والصحية".

من جانبه، أوضح منير البُرْش، مدير عام الصيدلة بالوزارة، أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية بلغت 47 بالمئة، فيما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 33 في المائة.

وأضاف أن الأكثر تأثرا هي الخدمات الصحية التخصصية مثل السرطان وأمراض الدم، حيث بلغت نسبة العجز 63 بالمئة.

كما بلغت نسبة العجز بالنسبة لخدمات الرعاية الصحية 66 في المائة، وصحة الأم والطفل 56 في المائة، وخدمة الطوارئ والعمليات 21 في المائة وخدمات الكلى وغسيل الكلى 41 في المائة، بحسب البرش.

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ولفت إلى أن "الواقع الدوائي ومستلزمات الوقاية المرتبط بالخدمات التي تقدم لمرضى كوفيد 19، لا يكفي سوى شهر واحد على أبعد تقدير".

وأوضح أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا يستنزف الكمية المتبقية إلى أقل من تلك الفترة (شهر).

من جانبه، قال عميد مشتهى، مدير دائرة المختبرات بالوزارة إن "نسبة العجز في أرصدة مواد الفحص المخبري بلغت 65 بالمائة، وهو مؤشر خطير بالنظر إلى تطورات الحالة الصحية في غزة".

وأضاف" يعاني المختبر المركزي بوزارة الصحة من نقص حاد وخطير في المسحات والكتات المخبرية الخاصة بفحص كورونا، وأن الأرصدة المتبقية تكفي لأيام معدودة فقط".

وحذر مشتهى من "شح كبير" في بعض المواد التشغيلية الطبية "الأمر الذي يعيق عمل الطواقم الصحية التي تعمل بكميات محدودة لا تكفي إلا لأيام معدودة ما يعرض صحة المرضى للخطر".

وشدد على أن المختبر المركزي بوزارة الصحة" بحاجة ماسة إلى تدعيمه بأجهزة إضافية لضمان رفع القدرة على إجراء الفحوصات الخاصة بمرض كوفيد 19".

وأشار مشتهى إلى أن "مختبرات المستشفيات تعاني من تهالك أجهزة الفحص المخبري والتي بحاجة الى تدعيم وبشكل عاجل".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ مارس/ آذار الماضي، وصل إلى 2176، بينها 16 حالة وفاة.

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