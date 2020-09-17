«الغذاء والدواء» توضح الفرق بين أنواع السكر في الأطعمة والمشروبات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الغذاء والدواء الفرق بين عبارات قليل السكر وسكر أقل وخالي من السكر وبدون سكر مضاف، الموجودة على المنتجات الغذائية والمشروبات.
وأشارت الهيئة في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن قليل السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن 5 جرامات لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة و2.5 مللي جرام لكل 100 ملليجرام في الأغذية السائلة.
وسكر أقل لا تعني أن المنتج قليل السكر، لكنه أقل بنسبة 30 % عن محتواه في منتج مشابه، خالي من السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن نصف جرام لكل مائة جرام في الأغذية الصلبة ونصف مللي جرام لكل مائة ملليجرام في الأغذية السائلة .
وأضافت هيئة الغذاء والدواء أن عبارة بدون سكر مضاف تعني أنه لم تتم إضافة سكر للمنتج الغذائي ولكنه قد يحتوي بطبيعته على السكر.
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