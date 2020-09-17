"لا نفكر في تغيير عباس ولا نريد هندسة القيادة الفلسطينية"... صحيفة تنشر تصحيحا لتصريحات فريدمان

وغيرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية التصريحات التي نسبتها للسفير الأمريكي بعد جدل واسع سببتها هذه التصريحات في وسائل الإعلام العربية عامة والفلسطينية خاصة.

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وتم تعديل النص في الخبر الذي نشرته الصحيفة، ليعبر بطريقة معاكسة تماما عن المعلومات السابقة، ليصبح كالتالي: "لا نفكر في ذلك ولا نريد هندسة القيادة الفلسطينية".ما قاله

ونقلت الصحيفة العبرية "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الخميس، عن السفير الأمريكي، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات، كزعيم فلسطيني جديد، أجاب فريدمان: نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تدعم دحلان لإزاحة القيادة الفلسطينية الموجودة في رام الله، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وهاجم فريدمان القيادة الفلسطينية، مستخدما التعبير التوراتي "يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، قائلا: قيادة الشعب الفلسطيني لا تخدمه كما ينبغي".

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وبدورها، علقت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بشأن تفكيره بتعيين محمد دحلان، بدلا من الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن سياسة التهديد والضغوط المستمرة ومحاولات الابتزاز الأمريكي للرئيس محمود عباس والقيادة، سيكون مصيرها الفشل.

وأضاف أبو ردينة أن "الشعب الفلسطيني هو وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديمقراطية، التي أرستها منظمة التحرير الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية، وليس عبر التهديد والوعيد وسياسة الابتزاز الرخيصة التي يحاول سفير أمريكا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، من خلالها الضغط على قيادة شعبنا الفلسطيني".

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن "الحملات المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها قضية القدس ومقدساتها، والهجمة على رموز شعبنا الفلسطيني لا قيمة لها، وأن شعبنا الفلسطيني هو الذي سيرسم خارطته، ويختار قيادته التي تحافظ على حقوقه الوطنية وثوابته التي لن نحيد عنها".