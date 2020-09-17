وزير إماراتي: نخطط لإدراج مناطق فلسطينية ضمن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل

وقال خلال مشاركته في ندوة استضافها مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي ومبادرة الأعمال الأمريكية الإسرائيلية لغرفة التجارة الأمريكية: "لقد ناقشنا هذا اليوم مع نظيرنا الإسرائيلي وسنعمل معا، ونحن في محادثات وهذا جزء من أجندتي أيضا"، بحسب موقع "i24 News".

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وسلط وزير الاقتصاد الإماراتي خلال الندوة الضوء على الفرص الجديدة المتاحة على صعيد الأعمال وأهم القطاعات المطروحة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال موضحا بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "أمامنا فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير".

وأكد أن "مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة".

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وشهد البيت الأبيض، الثلاثاء، مراسم توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلان السلام مع مملكة البحرين برعاية أمريكية، وبحضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.