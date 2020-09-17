شكرا لقرائتكم خبر عن "المغرب " تسجل 2488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 2488 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 94504 حالة في المغرب.

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2224010 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 28 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1714 حالة، موضحة أنه تم التأكد من 1962 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 74930.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.