شكرا لقرائتكم خبر عن هجومان بعبوات ناسفة يستهدف رتلين عسكريين أمريكييين فى محيط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن وقوع هجومين بعبوات ناسفة استهدف رتلين عسكريين أمريكيين في منطقتي اللطيفية وأبوغريب في محيط العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن خسائر مادية.

فى غضون ذلك، قال السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، اليوم الخميس، إن الهجمات الصاروخية ضد السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي تهدف إلى تقويض سيادة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.

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وأوضح تولر - في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية - أن السفارة الأمريكية تناقش مع الحكومة العراقية هذه الهجمات من أجل ضمان توفير الحماية وردع مطلقيها، مؤكدا أن وجود الولايات المتحدة في العراق لدعم الحكومة في فرض سيادتها وفرض القانون.

وأضاف "لا نسعى لوجود أمريكي دائم في العراق ونعمل على تقليص هذا الوجود عندما تتوفر الظروف المناسبة".

يأتي تصريح السفير الأمريكي بالتزامن مع تكرار هجمات الكاتيوشا التي غالبا ما تستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بالإضافة إلى محاولة استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، أو مصالح أمريكية في البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء على عمارة سكنية في مجمع القادسية.