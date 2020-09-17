شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يؤكد انتهاج بلاده سياسة متوازنة وينأى عن سياسة المحاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين مع النائبة السويديّة سارا سكيتدال رئيسة لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي. وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، جرى في اللقاء بحث التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والصحّية في العراق، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المُشترَك بين الجانبين، وسُبُل تفعيل عمل لجنة العراق؛ لتكون صوتاً قويّاً للعراق في المُؤسّسات الأوروبيّة.

واستعرض الوزير العراقى مستجدات الأوضاع السياسيّة في بلاده والمنطقة، واستعدادات الحُكُومة العراقيّة لتنظيم الانتخابات وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة، مُشِيراً إلى أنّ العراق ينتهج سياسة مُتوازنة، وينأى عن سياسة المحاور، وتسعى الحُكُومة للحوار مع دول الجوار في إطار عدم المساس بسيادة العراق.

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كما قدّم الوزير العراقى عرضاً مُوجَزاً عن جُهُود الحُكُومة العراقيّة في مكافحة الإرهاب، وحماية وصون حقوق جميع مُكوّنات الشعب العراقيّ، مُؤكّداً جدية الحكومة في ملاحقة الخارجين عن القانون، ومن يقومون بعمليّات الاغتيال ضدّ الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

من جانبها، أوضحت النائبة سكيتدال أنّ لجنة العراق هي قناة التواصل الرسميّة مع البرلمان الأوروبيّ، كاشفة أنّها كانت بصدد زيارة العراق لولا أنّ جائحة كورونا حالت دون ذلك، مُؤكّدة أنّها ستعمل على تعزيز العلاقات البرلمانيّة والرسميّة بين الجانبين، مُبدية دعم اللجنة للمسار السياسيّ الديمقراطيّ في العراق، وثقتها بإمكان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. مُشِيدة بموقف العراق المُتوازن إزاء الأزمات في المنطقة، مُؤكّدة أنّها ستعمل على نقل وجهات نظر العراق إلى مراكز صنع القرار الأوروبيّ.

وأعربت النائبة عن رغبتها في استضافة الوزير بمُؤتمَر عالي المُستوى للجنة العلاقات مع العراق بالاشتراك مع مُؤسّسات أوروبيّة أخرى؛ لتبادل وجهات النظر حول تطوّرات الأوضاع بالعراق والمنطقة؛ بغية تحشيد الرأي لصالح قضايا العراق في البرلمان الأوروبيّ.