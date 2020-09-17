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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فسجل كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة بـ 45 درجة مئوية، بينما تسجل أبها 19 درجة مئوية كأقل درجة حرارة غدا.
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