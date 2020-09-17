شكرا لقرائتكم خبر عن زبون غاضب يلقي بـ«كيس مشتريات» تجاه موظفة بأحد المتاجر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثقت موظفة تعمل في أحد المتاجر، من خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، قيام أحد الزبائن بإلقاء كيس من المشتريات تجاهها.
وأظهر المقطع الزبون في حالة من الغضب داخل أحد مراكز التسوق، وقام بإلقاء كيس المشتريات تجاه الموظفة، كما هددها بقذف الكيس الثاني في رأسها، حسبما قالت في المقطع.
هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعلق من الجهات الرسمية بشأن الواقعة، كما لم يتضح من المقطع سبب المشاجرة بين الزبون والموظفة.
ولم يتسن لـ “الخليج 365” التأكد من مصداقية وزمن وموقع تصوير الفيديو المتداول.
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