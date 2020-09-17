وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول اللقاء آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.
KEVIN LAMARQUE
من جانبه، أشاد لاودر بتميز العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمناً في هذا الإطار دور مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك جهود الرئيس المصري في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.
كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشار السيسي إلى أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور رئيس المخابرات... تفاصيل لقاء السيسي برئيس الكونغرس اليهودي العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.