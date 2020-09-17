الأردن... عقوبات قاسية لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

وأعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام في الأردن، أمجد العضايلة، عن منع التجمعات في الأفراح والأعراس وبيوت العزاء، مشيرا إلى أن "القرار يأتي لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي بشأن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا".

وأوضح أنه تقرر منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، وكذلك منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.

كما يلزم القرار الأشخاص المتواجدين أو المشاركين في أي من التجمعات التي نص عليها أمر الدفاع (16) بـ"التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11".

ويشمل القرار كذلك "إلزام المنشآت بعدم السماح بأي تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به".

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وتوعد القرار بمعاقبة المخالفين بـ"الحبس من 3 أشهر إلى عام، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا".

وتأتي القرارات السابقة بعد تسجيل الأردن أعلى إصابات يومية بكورونا، بتسجيل 252 حالة منذ السبت الماضي.

وكان أمجد العضايلة أكد أنه ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الماضي حملات مكثّفة للرقابة من قبل الأجهزة الرقابيّة والأمنيّة على جميع المواقع والمنشآت، لضبط أيّ مخالفات.