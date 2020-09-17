انتشار عصابات اختطاف البشر في لبييا يهدد السكان المحليين والأجانب

مئات حالات الاختطاف على مدار السنوات الماضية، ولم تتراجع الظاهرة بل تفاقمت بدرجة كبيرة بحسب نشطاء وحقوقيين في الداخل الليبي، إثر حالة الانفلات الأمني في البلاد.

العديد من الحالات تواصلت معهم "سبوتنيك" في الداخل الليبي، ممن خطف أقاربهم أو أحد افراد عائلاتهم في السابق، حيث تقوم العصابات أو بعض الأفراد من مدينة أخرى بتوقيف بعض الأشخاص بعد معرفتهم السابقة عنهم وبأن أهلهم يستطيعون دفع الفدية، وبعدها يقومون بتنفيذ مخططهم.

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معظم الحالات يتم إطلاق سراحها مرة أخرى حال التجاوب السريع بدفع الفدية.

وعاد للقاهرة اليوم الخميس مجموعة من المصريين بعد تحريرهم من جماعة إجرامية تعمل في مجال الاتجار وتهريب البشر، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن الليبية، بالتعاون مع المخابرات العامة المصرية، من تحريرهم وعددهم 6، وتم إعادتهم إلى مصر عن طريق منفذ السلوم البري.

من ناحيته قال أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن ظاهرة اختطاف العمال أو الأجانب وحتى الليبيين تفشى بشكل كبير في الفترات الأخيرة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الظاهرة أصبحت خطيرة بدرجة كبيرة في ليبيا، خاصة في ظل تورط بعض التشكيلات المسلحة وانتشار عصابات الجريمة المنظمة.

وشدد حمزة على أن الفقر وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية أدى إلى انتشار أكبير في عموم ليبيا للظاهرة، للمطالبة بالأموال من رجال الأعمال والأثرياء.

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الانقسام والفراغ الأمني وعملية النزاع المستمرة، كلها عوامل غذت الظاهرة بشكل كبير وساهمت في تفشيها، في ظل المطالبة بضرورة ضبط المشهد والحد من الجرائم المتكررة بحق الليبيين أو العاملين من الدول المختلفة في الداخل الليبي.

من ناحيته قال أحمد الصويعي المحلل السياسي الليبي، إن عمليات الاختطاف تقوم به المليشيات المسلحة للاسترزاق.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العمليات التي تقوم بها المليشيات من أجل إشباع النهم الإجرامي لديهم.

وأشار إلى عدم وجود تقارير دقيقة عن الأعداد أو الجرائم التي ارتكبت، وذلك إثر انعدام الدور المؤسسي في السنوات الأخيرة التي دمرت سيادة الدولة ومؤسساتها.

وقبل أيام أعلنت مديرية أمن بنغـازي، ضبط شبكة من مهربي البشر وخطف العمالة المصرية في مدينة بني وليد.

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قسم البحث الجنائي بالمُديرية تمكن من القبض على شبكة من مهربي البشر وخطف العمالة المصرية في مدينة بني وليد مقابل طلب فدية من ذويهم، مبينة أنه تم ضبط الشبكة فى بنغازي بعد معرفة أوقات تواجدهم داخل المدينة.